Uitbater Brusselse doe-het-zelfzaak waar terroristen 22/03 bommenmateriaal kochten, aangehouden onderzoek naar aanslagen 22 maart

12u03

In het kader van het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel vielen speurders van de federale gerechtelijke politie eergisteren binnen op een tiental adressen in Brussel, Schaarbeek, Anderlecht en Jette. Eén verdachte is aangehouden, meldt het federaal parket vandaag. Het gaat om Brahim T., de uitbater van een doe-het-zelfzaak op de Stalingradlaan in Brussel.

De verschillende huiszoekingen kwamen er, omdat de speurders proberen te achterhalen waar de daders van de aanslagen het materiaal kochten om de bommen mee te maken. Het vermoeden bestaat dat minstens een deel van het bommenmateriaal aangekocht is in de doe-het-zelfzaak aan de Stalingradlaan. Ook in een opslagruimte in de omgeving van het Zuidstation zouden de speurders een huiszoeking gehouden hebben.

De in terrorisme gespecialiseerde onderzoeksrechters van Brussel die met het dossier belast zijn hebben gisteren een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Brahim T., geboren op 2 april 1978, met de Belgische nationaliteit, zo meldt het parket in een persbericht.

TATP

De 39-jarige Brahim T., uitbater van de doe-het-zelfzaak, zou bekend hebben lege "bidons" te hebben verkocht aan Osama Krayem, de terrorist die zich samen met Khalid El Bakraoui had moeten opblazen in de Brusselse metro, maar zich op het laatste moment terugtrok. Die "bidons" zouden overeenstemmen met bidons die na de aanslag werden aangetroffen in het appartement in de Max Roosstraat in Schaarbeek waar de terreurcel zich lange tijd schuilhield, en ze zouden gebruikt zijn bij de aanmaak of opslag van het explosief TATP dat bij de aanslagen gebruikt werd.

Brahim T. wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, terroristische moorden en poging tot terroristische moorden, als dader, mededader of medeplichtige. Hij zal binnen de vijf dagen voor de raadkamer van Brussel verschijnen. In het belang van het lopende onderzoek zal geen verdere informatie meegedeeld worden.