Uberchauffeur aangeklaagd nadat hij passagier doodschiet Redactie

10 juli 2019

11u20

Bron: CNN 0

In New Mexico, in de Verenigde Staten, is een Uberchauffeur aangeklaagd voor doodslag nadat hij één van zijn passagiers heeft doodgeschoten. De politie verspreidde ook bodycambeelden van net na de schietpartij.

De feiten dateren al van maart, toen de chauffeur twee vrienden vervoerde in zijn wagen op St. Patrick’s Day. Eén van de twee had allicht iets te veel gedronken en gaf over in de wagen. Zijn vriend kreeg vervolgens een discussie met de chauffeur over extra schoonmaakkosten. Die discussie escaleerde en de chauffeur trok een wapen. Hij vuurde verschillende kogels af. Het slachtoffer overleefde het niet. De chauffeur is ondertussen aangeklaagd voor doodslag.