UAntwerpen wil weten hoe lang u moet wachten op psychische hulp

08 september 2020

16u32

Bron: BELGA 1 Hoe lang moet iemand wachten op gespecialiseerde psychische hulp? Een werkgroep van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg en de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) lanceren een online bevraging om een antwoord te vinden op die vraag. De vragenlijst kan tot en met zondag 4 oktober worden ingevuld.

Wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn een bekend probleem. Mensen moeten maanden, soms zelfs jaren wachten op de juiste gespecialiseerde hulp.

De werkgroep wachttijden van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg en de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) willen nu via een online bevraging in kaart brengen hoe lang mensen precies moeten wachten op verschillende vormen van psychische hulp. Daarnaast willen ze te weten komen hoe die wachttijd wordt beleefd.

Het onderzoek richt zich zowel op mensen die zelf psychische hulp gekregen of gevraagd hebben, als op ouders die voor hun kind hulp gezocht hebben. Enkel Belgen ouder dan 16 jaar en woonachtig in Vlaanderen of Brussel behoren tot de doelgroep van het onderzoek.

De vragenlijst staat vanaf vandaag online en kan ingevuld worden tot en met zondag 4 oktober. De vragenlijst invullen, duurt volgens de onderzoekers ongeveer 10 minuten. De vragenlijst zelf is hier terug te vinden.

