U heeft het verdiend: winkelkarretjes Albert Heijn voortaan zonder muntstuk

Volgens de Nederlandse supermarktketen zijn de muntjes niet langer nodig om bijvoorbeeld diefstal van winkelwagens tegen te gaan. Ook leiden de munten in een digitalere maatschappij vaak tot irritatie bij klanten. “Niet iedereen heeft tegenwoordig nog contant geld op zak. Dan moet de klant weer naar de servicebalie om zo’n muntje te halen”, klinkt het bij de Nederlandse woordvoerster. “Die vervangende muntjes zijn bovendien vaak van plastic. Door te stoppen met de winkelwagenmunten besparen we een berg plastic.”

Colruyt schafte eerder al de muntjes af. Bij Albert Heijn sijpelde het besef in tijdens corona toen muntjes tijdelijk verdwenen om het virus. Toen bleek dat er niet ineens meer winkelwagens werden gestolen. Ook in België verdwijnt het systeem met munten in de volgende maanden. Woordvoerster Ann Maes: “We gaan ervan uit dat al onze klanten verantwoorde burgers zijn die hun winkelkar ook zonder muntsysteem na gebruik netjes terug de centrale plaats zetten. In de regel gaan al onze karren letterlijk van de ketting. Behalve daar waar dit tot een veiligheidsprobleem zou kunnen leiden”.