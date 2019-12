Twitter waarschuwt gebruikers voor veiligheidslek RL

21 december 2019

02u02

Bron: Twitter 2 Gebruikers van het populaire microblog Twitter ontvangen een mail of waarschuwing in de app dat ze hun applicatie moeten updaten vanwege een groot veiligheidslek. Dat meldde het bedrijf vrijdag op haar site.

Op het privacyblog van Twitter valt te lezen dat kwaadwillenden toegang konden krijgen tot private informatie van gebruikers en zelfs tweets of privéberichten konden sturen zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte was. Alleen de versie voor apparaten met het Android-besturingssysteem had een veiligheidsprobleem. Gebruikers van iOS liepen geen gevaar.

Volgens het bedrijf is het lek op tijd ontdekt, en is er geen indicatie dat malafide gebruikers ook daadwerkelijk misbruik hebben gemaakt van het lek. Twitteraars die Android gebruiken wordt met klem aangeraden om de meest recente versie te downloaden.