Twitter verandert kleur logo en betuigt steun met #BlackLivesMatter

31 mei 2020

16u05

Bron: Belga, Twitter 1 Eerder deze week werd George Floyd het slachtoffer van extreem politiegeweld waarbij hij het leven liet. Op (schokkende) videobeelden die een voorbijganger maakte, is te zien hoe de 46-jarige man minutenlang tegen de grond geklemd wordt. “Ik kan niet ademen”, riep hij toen uit, wat resulteerde in een wereldwijde schokgolf. Rellen braken uit maar ook virtueel werd er aandacht geëist voor het thema. Ook Twitter veranderde zijn logo in een zwart vogeltje met de hashtag #BlackLivesMatter.

Honderden mensen demonstreren al enkele dagen en nachten in de straten van de stad Minneapolis (Minnesota) om het politiegeweld tegen zwarte mensen aan te klagen. Eerder deze week zei gouverneur Tim Walz dat hij snel gerechtigheid wil. “Het vuur smeult nog in onze straten. De as is symbolisch voor decennia en generaties van pijn”, aldus de gouverneur. Hij pleitte voor een einde aan het geweld.

#BlackLivesMatter

Ook virtueel krijgt het protest ongeziene proporties. Twitter veranderde zijn logo in een zwart vogeltje met #BlackLivesMatter als onderschrift. Eerder betuigden onder andere mediabedrijven Netflix, YouTube en HBO online hun steun voor de Black Lives Matter-beweging.

