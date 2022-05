Twitter tikt Musk op vingers om schenden geheimhoudingsplicht

Zo ziet de ultieme fietsveili­ge gemeente eruit

Vlaanderen fietsvriendelijk. Dat is waar we met VeloVeilig deze week voor gaan. In de HLN-app liepen ondertussen al 26.000 meldingen binnen om fietsonveilige punten aan te pakken. Er ligt een stapel werk op de plank, dat maakt dit grote fietsonderzoek wel duidelijk. Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Stijn Vlaeminck trok deze week op de VeloVeilig-Ronde langs goéde voorbeelden. Maar de ultième fietsveilige gemeente? Die ziet er volgens experten zo uit.

