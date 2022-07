Twitter klaagt Elon Musk aan omdat hij bedrijf niet overneemt

Waarom bedenkt Musk zich nu? Onze technologie-expert Kenneth Dee (VTM NIEUWS) legt uit:

Twitter vraagt een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware om Musk, de rijkste mens ter wereld, te verplichten om door te zetten met zijn plannen en het bedrijf over te kopen voor het overeengekomen bedrag van 54,20 dollar (54,00 euro) per Twitter-aandeel. Dat blijkt dinsdag uit de gerechtsdocumenten.

“Na een publiek spektakel te hebben opgevoerd om Twitter over te nemen en een verkoopsvriendelijke fusieovereenkomst te hebben voorgesteld en vervolgens ondertekend, gelooft Musk blijkbaar dat hij — in tegenstelling tot elke andere partij die onderworpen is aan het contractrecht in Delaware — vrij is om van gedachten te veranderen, het bedrijf te schaden, de activiteiten te verstoren, de aandeelhouderswaarde te kelderen en de rug toe te keren”, zegt Twitter in de aanklacht.

Vrijdag meldde Musk dat hij besloten had om af te zien van het akkoord omdat Twitter volgens hem de overeenkomst schond door niet te reageren op verzoeken om informatie over nep- of spamaccounts op het platform, wat fundamenteel is voor de bedrijfsprestaties.

De rechtbank kan beslissen dat Musk het bedrijf voor de afgesproken som moet kopen of de multimiljardair gelijk geven, waardoor hij geen 44 miljard dollar moet ophoesten. Beide partijen kunnen ook beslissen om de rechtszaak te schikken. Dan zou Musk Twitter kunnen kopen voor een lagere prijs of een schadevergoeding aan het bedrijf betalen. Twitter deed de aanvraag om de rechtszaak gedurende vier dagen in september te houden.

