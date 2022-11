Twitter doekt kantoor in Brussel op, Europese Unie bezorgd over naleven richtlijnen

Vader van schutter in holebibar Colorado Springs choqueert in halluci­nant interview: “Het eerste dat ik dacht was: ‘Shit, is hij homo?’”

De vader van de 22-jarige man die zaterdag in een holebiclub in Colorado Springs vijf mensen heeft doodgeschoten en achttien mensen heeft verwond, heeft in een eerste reactie bij lokale zender ‘CBS8' meerdere choquerende uitspraken gedaan. In het video-interview zegt Aaron Brink dat hij schrok toen hem verteld werd dat zijn zoon mensen had vermoord in een LGBTQ+-bar. Maar niet op de manier die je denkt. “Ik dacht: ‘Shit is hij homo?’", zegt Brink. “Maar hij is niet homo. Fjoew.”

