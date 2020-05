Exclusief voor abonnees

Twintig jaar Oosterweelverbinding: brokkenparcours met veel politiek theater, stilstand én uiteindelijk ook verzoening

Philippe Truyts

30 mei 2020

06u00

Twintig jaar Oosterweel: dat is tien jaar ambras over een viaduct en tien jaar geruzie over tunnels en overkappingen. Maar nu steekt de spade voor het enorme mobiliteits- en leefbaarheidsproject in de grond. Prijskaartje: 4,5 miljard. In 2030 moet de klus geklaard zijn. Tenzij juridische of financiële valkuilen er te veel aan zijn. In de achteruitkijkspiegel zien we een brokkenparcours met veel stilstand, maar ook historische momenten: met een referendum, veel politiek theater en hardnekkige actiegroepen.