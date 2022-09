‘Twinning’ zoals Serena Williams blijft een ding: “Gezinnen zijn steeds vaker een ‘team’”

De US Open is nog niet binnen, maar in ‘twinning’ is Serena Williams (40) minstens even beslagen als in smashen. Wel vaker zijn de outfits van dochtertje Olympia (5) op die van haar moeder afgestemd en de twee zijn lang niet alleen met dat ‘twinnen’. Maar waar komt dat ‘twinnen’ vandaan? En zegt de trend meer over een gezin dan we denken?