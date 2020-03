Tweedeverblijvers vragen belastingsvermindering nu ze niet naar de kust mogen Belga

10u42 134 De burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) ontvangt heel wat vragen van tweedeverblijvers die vragen om minder belastingen te betalen nu ze niet naar de zee mogen reizen. "Zo kunnen alle inwoners van Oostende korting vragen omdat ze niet naar het containerpark kunnen", reageert Tommelein.

"Er zijn talrijke eigenaars van tweede verblijven die ons bestoken met eisen voor een belastingsverlaging", postte Tommelein zaterdag op Twitter. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus mogen zij niet langer naar hun appartement of huisje aan de kust. In Oostende betalen ze hiervoor een forfaitaire belasting van duizend euro per jaar. Velen vragen nu om een korting van 80 euro per maand dat ze niet naar Oostende kunnen.

"Ik begrijp dat zij dat niet leuk vinden, maar als burgemeester is het mijn taak om de regels van de Veiligheidsraad te handhaven", vertelt Tommelein.



"Als je je dan moet bezighouden met dit soort vragen, zakt de moed je in de schoenen. Op die manier kunnen in theorie alle Oostendenaren korting vragen op hun belastingen, want zij hebben op dit moment ook geen toegang containerparken, speeltuinen en zwembaden waarvoor ze belastingen betalen. Ik hoor dat ook mijn collega's in andere kustgemeenten gelijkaardige vragen krijgen. Ik ben altijd voorstander om belastingen waar mogelijk te verlagen, maar dan moeten we dit voor iedereen doen. De stad heeft voorlopig de inning van alle belastingen stopgezet, maar kortingen toekennen is nu absoluut niet aan de orde. We hebben wel andere katten te geselen.”

Op Twitter reageerde ook viroloog Marc van Ranst op het bericht van de Oostendse burgemeester. Hij krijgt het naar eigen zeggen moeilijk uitgelegd dat kappers wel mogen open blijven, maar dat mensen die ervoor kiezen enkele maanden aan zee te wonen, niet op het strand mogen wandelen.