Tweedehands speelgoed gevaarlijk voor de gezondheid SI

28 januari 2018

20u04

Bron: VTM NIEUWS 2 Uit een Brits onderzoek blijkt dat tweedehands speelgoed gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van kinderen. Meestal gaat het om ouder speelgoed dat niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen. Het speelgoed kan gevaarlijke stoffen zoals lood en cadmium bevatten, wat tegenwoordig gebannen wordt.

Tweedehandsspeelgoed kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van kinderen, dat blijkt uit een Britse studie. Het gaat daarbij voornamelijk om speelgoed uit de jaren '70 en '80. Omdat het speelgoed zo oud is, wordt het plastiek brozer, waardoor de giftige metalen uit de kleurstoffen of het vernis vrijkomen. Dat kan leiden tot bloedarmoede, problemen met lever en nieren en zelfs kanker. Vooral rode, gele en zwarte plastic blijkt gevaarlijk. Voor oud speelgoed geldt dus maar een advies: weggooien. Huidig speelgoed voldoet aan de Europese normen en is dus niet schadelijk.