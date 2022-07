Tweede toeriste dood aangetroffen na aanval door haai in Egypte

Enkele uren nadat vrijdag een Oostenrijkse toeriste (68) in de buurt van de Egyptische badplaats Hurghada om het leven kwam na een haaienaanval, is ook het lichaam ontdekt van een tweede toeriste die is overleden. Het gaat om een Roemeense vrouw van in de veertig. Haar lichaam werd aangetroffen binnen de 600 meter van waar het eerdere drama plaatsvond.

Het drama vond vrijdag plaats in de beschutte baai van Sahl Hasheesh, een kustplaats zo’n 20 kilometer ten zuiden van Hurghada. Een Oostenrijkse vrouw verloor bij de aanval een arm en een been. Russische vakantiegangers waren getuige van het incident. Ze probeerden de vrouw een touw toe te gooien en haar uit het water te trekken. Anderen keken toe en iemand filmde zelfs.

Op de beelden is te zien hoe de vrouw zich in roodgekleurd water in het met boeien afgebakende zwemgebied in veiligheid probeert te brengen met een van haar zwemvliezen. Uiteindelijk lukte het haar de wal te bereiken. Het zwaargewonde slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed in de ambulance.

Toeristen filmden hoe een 68-jarige zwemmende vrouw werd aangevallen.

Volgens het Egyptische ministerie van Milieu is door de haaienaanval ook een tweede toeriste overleden. Het ministerie geeft volgens het Franse persagentschap AFP geen informatie over haar identiteit, maar het Britse ‘Sky News’ meldt dat het slachtoffer een Roemeense vrouw is van achteraan in de veertig.

Slecht nieuws voor toerisme

De Rode Zee is een populaire bestemming bij snorkelaars en duikers. Haaienaanvallen zijn er zeldzaam, maar toch zijn er verschillende eerdere aanvallen. De incidenten zijn slecht nieuws voor de badplaatsen aan de Rode Zee, die sterk afhankelijk zijn van het toerisme. Het toerisme in Egypte had het de voorbije tien jaar al moeilijk door onder meer politieke onrust en nadien de coronapandemie.

Haaien vinden mensen niet lekker

Overigens vinden haaien mensenvlees helemaal niet lekker. Dat zocht het Nederlandse tv-programma ‘Willem Wever’ ooit uit. Haaien zouden veel liever kleine vissen en andere zeedieren eten. Het probleem is dat ze soms geen verschil zien tussen een mens of een zeedier. En zodra een haai twijfelt, zet hij zijn vlijmscherpe tanden in zijn prooi. Ook kan het dier zich soms bedreigd voelen door bewegingen in het water. Dan wordt hij bang en probeert zichzelf te verdedigen door te bijten. Eens hij geproefd heeft dat het om een mens gaat, zwemt de haai weg. Maar die ene beet kan wel dodelijk zijn.

