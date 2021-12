Tweede tijdcapsule gevonden in Virginia onder beeld generaal Lee

De nieuwe vondst is een koperen doos, waarvan onderzoekers denken dat het de tijdcapsule is die volgens een krantenartikel uit 1887 in het voetstuk is achtergelaten. Er zouden onder meer kogels, kaarten en munten van de Confederatie in zitten. Ook zou er een zeldzame foto in zitten van de vermoorde president Abraham Lincoln die in zijn kist ligt.