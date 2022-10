Twee superjachten van Roman Abramovitsj na maanden stilstand opnieuw in beweging

De multimiljardair liet beide boten in maart in allerijl naar Turkije varen om te vermijden dat ze in beslag werden genomen als gevolg van economische sancties van de EU en het Verenigd Koninkrijk voor de Russische inval in Oekraïne. Daarmee wilden de westerse autoriteiten de oligarchen straffen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

Het jacht ‘My Solaris’, een 140 meter lange boot met acht verdiepingen, zwembad, spa, beach club en helikopterplatform meerde op 21 maart aan in Bodrum. Een week later voer het schip nog 18 kilometer verder tot in de baai van Yalıkavak. Daar bleef het schip acht maanden lang liggen. Zo’n 70 procent van het personeel dat normaal aanwezig is op het jacht, zou naar huis gestuurd zijn.

Het superjacht 'My Solaris' met acht verdiepingen, zwembad, spa, beach club en helikopterplatform.

Reis van amper 20 kilometer

Volgens de Turkse kranten ‘Sözscü’ en ‘Yeni Asir’ is ‘My Solaris’ woensdagochtend opnieuw verhuisd naar Bodrum, na een reis van niet meer dan 20 kilometer. Heel wat toeristen die het jacht zagen passeren, maakten foto’s en probeerden te achterhalen of Roman Abramovitsj zelf ook op het jacht was. Er was echter enkel wat personeel te zien, dat zich bezig hield met schoonmaken.

Bevoorraad met brandstof

In Bodrum is het schip bevoorraad met brandstof. Dat voedt de geruchten dat het snel weer zou kunnen vertrekken om koers te zetten naar een nieuwe locatie.

De ‘Eclipse’, een ouder superjacht van Abramovitsj, lag tot deze week voor anker in Marmaris, ook in Turkije. De voormalige eigenaar van voetbalclub Chelsea bezit die boot sinds 2010. Toen was het nog het grootste jacht ter wereld. Er zit kogelvrij glas in en naar verluidt beschikt het over een raketafweersysteem. Ook de ‘Eclipse’ kwam woensdag in beweging en verplaatste zich tot in Fethiye, nauwelijks 30 kilometer verderop.

De 'Eclipse', aangemeerd in de Turkse haven van Marmaris.

Roman Abramovitsj laat zich volgens Turkse media steeds vaker zien in het land. Vorige week werd hij nog gespot tijdens een wandeling langs de Bosporus in Istanboel.

Vierde nationaliteit

Turkse media schrijven dat Abramovitsj mogelijk de Turkse nationaliteit wil verwerven. Dat zou kunnen, mits een investering in het land van ongeveer 400.000 euro - een peulschil voor een multimiljardair. Abramovitsj, wiens moeder een Oekraïense was, beschikt naast de Russische ook over de Portugese en Israëlische nationaliteit. Volgens ‘Hürriyet’ is Abramovitsj op dit moment de elfde rijkste man van Rusland, de op één na rijkste persoon van Israël en de rijkste mens in Portugal.

Roman Abramovitsj, vorige week in Istanboel. Hij leek allesbehalve op zijn gemak.

De oligarch zou op zoek zijn naar een huis in Istanboel. Volgens geruchten werd hij al gezien tijdens bezoeken aan villa’s die te koop staan. Een ander gerucht is dat hij een Turkse voetbalclub wil kopen.

Nog twee jachten naar Turkije

Volgens de website ‘Luxury Launches’ heeft Abramovitsj in augustus nog twee andere luxejachten naar Turkije overgebracht. De jachten Garcon en Halo waren eerder dit jaar aan de ketting gelegd in de Caribische eilandstaat Antigua en Barbuda, nadat de Britse autoriteiten hadden vastgesteld dat de schepen eigendom waren van Abramovitsj.

Geen sancties

De Caribische eilandstaat heeft echter geen sanctiewetten en kan alleen eigendommen in beslag nemen wanneer iemand een misdaad begaat in het land. Daarom zijn de schepen op 22 juli vrijgegeven. Na een tocht van meer dan 5.000 zeemijl leken de boten aanvankelijk naar Marokko te varen, maar uiteindelijk meerden ze in augustus ook aan in Turkije. Daardoor bevindt de volledige vloot van Abramovitsj, goed voor 1,2 miljard euro, zich nu in Turkije. Dat land heeft geen economische sancties uitgevaardigd tegen Rusland of zijn oligarchen.

