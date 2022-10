Twee Russen aangehouden in Noorwegen voor vliegen met drones

In Noorwegen zijn deze week twee Russische mannen aangehouden die los van elkaar dronebeelden maakten in het Scandinavische land. Een van de mannen zou een vliegveld en defensiehelikopters hebben gefotografeerd. Beide verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Wegens sancties is het nu verboden voor Russen om drones of wat dan ook boven Noorwegen te laten vliegen. Die maatregelen zijn ingesteld wegens de Russische inval in Oekraïne.

De Rus die een vliegveld fotografeerde, had volgens de politie veel fotoapparatuur bij zich en werd aangehouden op de luchthaven van de noordelijke stad Tromsø. De 51-jarige man heeft toegegeven dat hij op Noors grondgebied met een drone heeft gevlogen, aldus de politie. Hij zou op donderdag het land zijn binnengekomen via de grensovergang tussen Noorwegen en Rusland. Via Tromsø was hij naar eigen zeggen op doorreis naar Spitsbergen.

De andere verdachte, een 50-jarige Rus, zou al sinds augustus in Noorwegen zijn geweest. Hij werd aangehouden bij de grensovergang in het verre noorden van Noorwegen toen hij terug naar Rusland wilde gaan. Volgens de politie had hij twee drones bij zich. De datadrager waar hij foto's en video's op bewaarde zou deels versleuteld zijn geweest. Zelf zei de man op verschillende plekken in Noorwegen met een drone te hebben gevlogen. Hij ontkent daar kwade bedoelingen mee te hebben gehad.

De Noorse veiligheidsdiensten zijn in verhoogde staat van paraatheid sinds eind vorige maand lekken ontstonden in de Nord Stream-gaspijpleidingen in de Oostzee. Deze lekken ontstonden door explosies en er wordt vermoed dat de leidingen zijn gesaboteerd. Volgens Noorwegen zijn in de afgelopen weken drones gesignaleerd in de buurt van olie- en gasinstallaties. De beveiliging rond die installaties is opgeschroefd sinds het incident bij de Nord Stream-leidingen.

Herbekijk ook: