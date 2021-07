Twee raketten afgevuurd op Amerikaanse ambassade in Irak na akkoord Biden met premier Irak

De aanval komt er nadat Joe Biden besliste om de gevechtsmissie in Irak tegen het einde van het jaar te beëindigen, maar de troepen niet allemaal terug te trekken. In plaats van een gevechtsmissie zal een nieuwe fase van militaire samenwerking met Irak aanvangen. Dat besliste de Amerikaanse president na een overleg met Irakese premier Mustafa al-Kazimi. De ontwikkeling viel in goede aarde bij de politieke vleugel van de pro-Iraanse coalitie in Irak, maar was tegen de zin van meer radicale groeperingen. Juist die machtige pro-Iraanse gewapende groeperingen voerden waarschijnlijk de aanval op de ambassade uit.

Eerdere terugtrekkingen

De gewapende radicale groeperingen maken er al langer een punt van om Amerikaanse belangen aan te vallen. Zo proberen ze een nieuwe terugtrekking van de buitenlandse troepen te forceren. De Amerikaanse gevechtstroepen trokken zich namelijk in 2011 al terug uit Irak, nadat ze het regime van Saddam Hoessein ten val brachten. In 2014 keerden ze echter terug vanwege de strijd tegen IS.

Nu in 2021 zal Biden een gelijkaardige terugtrekking regelen als die van 2011, zo zullen militairen aanwezig blijven om het Irakese leger te trainen maar niet langer deelnemen aan gevechtsoperaties. Ook in Afghanistan liet Biden eerder dit jaar de Amerikaanse troepen terugtrekken. In tegenstelling tot Afghanistan lijkt Irak in staat zichzelf te verdedigen tegen terreurgroepen zoals IS.

Voorlopig telt de internationale antiterreurcoalitie in Irak nog steeds 3.500 buitenlandse troepen, onder wie 2.500 Amerikanen.