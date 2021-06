Twee olifanten die vier dagen zonder eten vastzaten op strand gered in Bangladesh

HET DEBAT. Is het een goede zaak dat de Rode Duivels hun familie mochten zien?

12:42 De Rode Duivels konden voor de match tegen Portugal even hun hart ophalen. In veilige omstandigheden en in het geniep mochten sommige spelers hun gezin zien. Waarom kan zo’n weerzien een mentale opkikker zijn? Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de spelers hun familie weer mochten zien? Kan het misschien ook een negatief effect hebben? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.