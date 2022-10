Twee Lamborghini’s verwoest bij crash tijdens illegale straatrace

Bij een crash tijdens een illegale straatrace in de VS zijn twee peperdure Lamborghini’s verwoest. Een van de wagens ging verschillende keren over de kop en vloog daarna in brand. Dat gebeurde - geluk bij een ongeluk - wel net voor de deur van een brandweerkazerne.

Het scenario, dat recht uit een film van ‘The Fast and The Furious’ lijkt te komen, speelde zich donderdagavond af in Denver, Colorado. Volgens getuigen stonden een zwarte en paarse Lamborghini met luid ronkende motoren naast elkaar aan de rode verkeerslichten, elkaar uit te dagen. Toen het licht op groen sprong, drukten beide bestuurders het gaspedaal volledig in en gingen er zo snel mogelijk vandoor.

Twee straten verderop ging het mis. Volgens CBS News ramde de zwarte Lamborghini een paal, crashte tegen een boom, ging enkele keren over de kop, belandde tussen het verkeer in een dwarsstraat en vloog in brand. Dat gebeurde net voor de deur van een brandweerkazerne. De wagen is volledig verwoest.

Volledig scherm Deze zwarte Lamborghini vloog in brand voor de deur van een brandweerkazerne. © Denver Fire Department

Ook de paarse Lamborghini was betrokken bij de crash. Beelden tonen hoe de wagen aan de overkant van de straat staat en ook bijna volledig is herleid tot verwrongen staal.

Niet verzekerd

De brandweer was er gelukkig snel bij om de bestuurders bij te staan en de brand te blussen. Niemand raakte gewond. In een van de wagens werd een wapen gevonden. De andere bleek niet verzekerd. Niet dat het iets had uitgemaakt, want wie betrokken is bij een straatrace, is sowieso niet verzekerd, aldus nog CBS News. Wat dus wellicht betekent dat beide bestuurders bij de crash honderdduizenden euro’s in rook zagen opgaan.

