Twee gevallen van ebola ontdekt in Congo Redactie

08 mei 2018

16u41

Bron: Sky News 0 In de Democratische Republiek Congo zijn twee gevallen van het zeer besmettelijke ebola vastgesteld. Van tien andere mensen wordt gedacht dat ze de ziekte hebben opgelopen, maar is dat nog niet zeker.

De ebolagevallen zijn ontdekt in de noordwestelijke stad Bikoro. Congo verklaarde in juli vorig jaar dat de toen heersende ebola-epidemie voorbij was. Het is de negende keer dat er ebola is vastgesteld in de Democratische Republiek Congo (DRC). De laatste gevallen van de ziekte dateren van vorig jaar waarbij acht mensen besmet raakten en vier ervan overleden.

Ebola wordt volgens wetenschappelijk onderzoek verspreid via vleermuizen, die het virus dragen zonder er aan te sterven. Bij de mens ligt de mortaliteit van ebola gemiddeld op 50 procent, al zijn er bij sommige uitbraken ook uitschieters opgetekend tot 90 procent.

In 2014, ten tijde van de grote uitbraak in West-Afrika, werd ook Congo getroffen door het virus. Die uitbraak, in de toenmalige Evenaarsprovincie in het noordwesten van het land, had niets te zien met die in West-Afrika en kon snel gestopt worden. Er vielen toen, volgens de officiële cijfers, 49 doden. In andere landen in West-Afrika stierven 11.300 mensen aan de ziekte. 28.600 mensen raakten besmet.