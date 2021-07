Twee derde van de Belgen gaat deze zomer op reis: dit zijn de favoriete bestemmingen

Reis rond België: 4 fijne citytrips in eigen land

11 april Na een jaar corona weten we het ondertussen. Niemand heeft een glazen bol. Misschien gaat de horeca op 1 mei weer open, misschien ook niet. Wat wel vaststaat, is dat je leven on hold zetten serieus verveelt. Daarom vier fijne citytrips, met takeawayopties en shoptip. Wel even een afspraak maken dan.