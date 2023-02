Twee broers worden 198 uur na aarbeving Turkije nog van onder puin gehaald

Europees prijspla­fond voor aardgas vanaf vandaag in werking

Het prijsplafond voor aardgas in de Europese Unie treedt vandaag in werking. Dat plafond moet helpen om pieken in de gasprijs tegen te gaan. Door de oorlog in Oekraïne en de sterk verminderde leveringen van Russisch gas aan Europa ging de prijs vorig jaar fors omhoog, waardoor veel huishoudens en bedrijven moeite hadden om de energierekening te betalen.