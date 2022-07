Tv-figuur krijgt gratie van Nederlandse koning: “Rechtsgang in België was niet rechtvaardig”, aldus advocaat

UPDATEDe Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer (60) is eerder vrijgekomen uit gevangenschap, door een besluit van de Nederlandse koning Willem-Alexander. Masmeijer zat vast voor drugshandel, waar hij door een Belgische rechter voor was veroordeeld. Hij kreeg gratie echter vanwege “persoonlijke omstandigheden” aldus zijn advocaat. Die zegt daarnaast dat de “rechtsgang in België niet rechtvaardig is geweest”.

Bekijk: Frank Masmeijer over de strafzaak op RTL Late Night

De zaak Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde de 59-jarige ex-televisiepresentator in juni 2019 tot negen jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Ook kreeg hij een boete van 90.000 euro opgelegd. Maar een paar uur nadat het Nederlandse staatshoofd het gratieverzoek ondertekende, werd de oud-presentator vrijgelaten.

Dat de veroordeelde gratie heeft gekregen, is wegens persoonlijke omstandigheden. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops woensdag in een videofragment in het Nederlandse tv-programma ‘Renze’.

“Dan hebben we het eigenlijk over gebeurtenissen in zijn familiesfeer, die zijn ontstaan door de detentie en tijdens detentie”, zei Knoops, zonder daarop een toelichting te geven. Knoops was een van de advocaten van de voormalige televisiecoryfee Masmeijer. Eerder op woensdag wist Knoops nog niet wat de reden was voor de gratieverlening.

Volledig scherm Archiefbeeld. Frank Masmeijer (links) en zijn toenmalige raadsman Geert-Jan Knoops. (06/11/2018) © ANP

Rechtsgang in België

Knoops zei in het videofragment bij Renze verder ook nog dat de gratie was aangevraagd “op grond van het feit dat de heer Masmeijer ten onrechte is veroordeeld”. In de Nederlandse talkshow, ‘Op1', zei Knoops woensdagavond dat in het gratieverzoek, dat is gedaan door de vriendin van Masmeijer, is “aangetoond dat de rechtsgang in België niet rechtvaardig is geweest”.

Verder zei Knoops in Op1 dat hij en Masmeijer “overdonderd” en “verbaasd” zijn over de kritiek op de gratie die is verleend aan de oud-presentator. “Er heeft hier niets bijzonders plaatsgevonden”, reageerde Knoops in de talkshow.

Hij vindt de reacties ook “hypocriet” omdat er volgens hem in Nederland jaarlijks “honderd of meer” keer gratie wordt verleend. “Ook aan mensen met meervoudige moord. Zaken die vele malen erger zijn dan waar meneer Masmeijer voor is veroordeeld.” Met de oud-presentator gaat het “niet goed omdat hij dit over zich heen krijgt”, zegt de advocaat.

Eerder zei Knoops dat gratie slechts verleend wordt in “uitzonderlijke gevallen”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk: