Tv-figuur krijgt gratie van Nederlandse koning ondanks straf van Belgische rechter vanwege cokesmokkel

De Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer (60) is eerder vrijgekomen uit gevangenschap, door een besluit van de Nederlandse koning Willem-Alexander. Masmeijer zat vast vanwege drugshandel, waar hij door een Belgische rechter voor was veroordeeld.

Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde de 59-jarige ex-televisiepresentator in juni 2019 namelijk tot negen jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Ook kreeg hij een boete van 90.000 euro opgelegd. Maar een paar uur nadat het Nederlandse staatshoofd het gratieverzoek ondertekende, werd de oud-presentator vrijgelaten.

De hitte van deze week hoeft hij dan ook niet door te brengen in zijn cel in het Nederlandse Nieuwegein, waarheen hij eind vorig jaar was overgebracht. Het Nederlandse roddelblad ‘Privé’, dat volgens dagblad ‘De Telegraaf’ vandaag met dit nieuws komt, sprak hem exclusief.

In het interview vertelt hij over de opmerkelijke wending in de strafzaak. Die heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn vriendin Anita, die zich met het gratieverzoek bemoeide, een speciale rechter en de minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind.

Uiteindelijk was het de koning Willem-Alexander die de gratie bekrachtigde en zorgde dat de celdeur voor hem openzwaaide.

