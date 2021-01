Tussen ster en corona. De mysterieuze Michelin-hoofdinspecteur: “Natuurlijk kunnen er maandag sterren sneuvelen”

Weinigen weten hoe Werner Loens (58) eruitziet. Enkel het handvol journalisten dat hem al kon interviewen en de absolute elite onder de sterrenchefs, genre Peter Goossens, met wie hij al eens onder vier ogen de stand van zaken durft te bespreken. Maar voorts is de hoofdinspecteur van Michelin Benelux een enigma. Bewust, zodat hij eeuwig en altijd incognito restaurants kan bezoeken. Ook bij ons videogesprek met Loens krijgen we van Michelin de nadrukkelijke vraag zeker geen snapshots te nemen. Of we dan echt geen tip van de sluier kunnen oplichten? Laat ons het erop houden dat de Michelin-hoofdinspecteur eerder van het gezellige type is, bourgondisch buikje incluis. Al bleef ook hij de laatste tijd noodgedwongen op zijn honger zitten. “Mijn familie heeft me de voorbije maanden al vaker gezien dan de afgelopen 20 jaar samen”, lacht Loens. Al zou 33 jaar correcter zijn, want zo lang werkt hij al voor de gids: eerst 19 jaar als gewone inspecteur en intussen 14 jaar als hoofdinspecteur voor de Benelux. “In een normaal kalenderjaar zijn wij zeker acht à negen maanden van huis, om negen à tien restaurants per week te bezoeken. En zelfs als we in september onze rapporten beginnen uit te schrijven, pikken we elke dag nog één restaurant mee.” Om maar te zeggen dat ook de inspecteurs van Le Guide Michelin met serieuze afkickverschijnselen te maken kregen.