Tussen 700 en 800 mensen brachten nacht door in Thalys-trein in Brussel-Zuid

De trein vertrok vrijdag om 13:15 uur vanuit Amsterdam Centraal. Volgens reiziger Ine Turlinckx zou de vertraging net voorbij Brussel begonnen zijn. De andere trein, die een dier aanreed, liep schade op aan de locomotief. Om veiligheidsredenen moest de elektriciteit worden afgesloten, waardoor de passagiers geen licht en airconditioning hadden. De stroomonderbreking had ook gevolgen voor de andere stilgezette treinen, waaronder de Thalys waar Ine inzat. “De temperatuur stijgt enorm snel en het is broeierig warm”, vertelde ze. De deuren van de trein stonden wel open om wat frisse lucht binnen te laten, maar de reizigers mochten en konden niet naar buiten, aangezien de trein dicht bij een betonnen muur stond.

De passagiers hadden normaal gezien om 16:38 uur moeten aankomen in Parijs, maar stonden meer dan vier uur lang stil ter hoogte van Doornik, vlak voor de Franse grens. “We hebben een flesje water van 33 centiliter gekregen, maar dat is nu helemaal op. De bar is nu ook gesloten, want er is niks meer”, klonk het. “Voorlopig blijft iedereen nog vrij rustig, maar voor de kinderen aan boord wordt het stilaan moeilijk”, aldus Ine na enkele uren wachten.