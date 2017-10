Tusk: "Britten kunnen brexit nog intrekken" LB

11u35

Bron: The Independent 6 EPA Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft gesuggereerd dat Groot-Brittannië nog altijd kan besluiten de brexit in te trekken. Tusk zei dat de onderhandelingen kunnen resulteren in "geen brexit" indien de Britse regering daarvoor opteert.

"Voor ons ligt de zware stresstest. Indien we falen, zullen de onderhandelingen uitlopen op een mislukking", zei Tusk in zijn toespraak voor het Europese Parlement in Straatsburg. "We moeten onze eenheid bewaren, ongeacht de richting die de gesprekken uitgaan. De Europes Unie kan elk scenario aan, zolang we niet verdeeld zijn. Het is aan Londen om te beslissen hoe dit afloopt: met een goede deal, geen deal of geen brexit. Maar in elk van die scenario's moeten we onze gemeenschappelijke belangen samen beschermen".

Artikel 50

Wetsexperts zijn verdeeld over de vraag of Groot-Brittannië eenzijdig kan beslissen de ondertekening van EU-artikel 50 ongedaan te maken. Met de ondertekening van dat artikel zette premier May in maart de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie officieel in gang.

Indien het artikel niet wordt ingetrokken of er komt geen verlenging van de scheidingsperiode met de unanieme instemming van alle 27 overblijvende lidstaten, dan zal het Verenigd Koninkrijk automatisch en zonder akkoord in maart 2019 uit de Europese Unie stappen. Het is onwaarschijnlijk dat de Britten het brexitproces een halt toeroepen, gezien beide grote partijen beloven het resultaat van het referendum van vorig jaar te zullen respecteren.