Turkse inflatie van 80 procent is volgens Erdogan “geen onoverkomelijke bedreiging”

De inflatie in Turkije, die in augustus steeg tot meer dan 80 procent, is volgens de Turkse president Tayyip Erdogan geen “onoverkomelijke economische bedreiging”. Erdogan verwacht dat de inflatie in het nieuwe jaar daalt.

Net als de Turkse president verwachten ook economen dat de inflatie vanaf december zal afnemen, althans in vergelijking met de forse prijsstijging in dezelfde periode vorig jaar. Op maandbasis zullen de prijzen echter blijven stijgen, is de verwachting.

De inflatie in Turkije staat op het hoogste niveau in 24 jaar. Vorig jaar daalde de Turkse lira met 44 procent en dit jaar nog eens met 27 procent. In combinatie met de wereldwijd stijgende energie- en grondstoffenprijzen stegen de consumentenprijzen daardoor. In de eurozone ligt de inflatie op een recordhoogte van 9,1 procent.

De Turkse aanpak van de economische crisis in het land wordt beschouwd als onorthodox. Het is gangbaar dat centrale banken de rente verhogen om een stijgende inflatie af te remmen. Erdogan, die van huis uit econoom is, besloot eind vorig jaar echter de rente te verlagen. In augustus kwam daar nog eens een extra renteverlaging bovenop.

Renteverhogingen

Turkije wijkt daarmee af van andere landen. Zo verhoogde de Zweedse centrale bank de rente met een vol procentpunt in strijd tegen de hoge inflatie. Dat is de hoogste renteverhoging sinds drie decennia. De inflatie in Zweden ligt op het hoogste niveau sinds 1991. Later deze week zullen onder meer de Amerikaanse centrale bank en de Bank of England hun rentetarieven verder verhogen.

