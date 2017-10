Turkije vroeg uitlevering van 81 mensen uit Duitsland na mislukte staatsgreep 12u38

Bron: Belga 0 AFP Turks president Erdogan. De Turkse regering had Duitsland er eerder al van beschuldigd "putschisten en terroristen" te steunen. Na de mislukte staatsgreep in Turkije, in juli 2016, heeft Ankara aan Duitsland gevraagd om 81 mensen met de Turkse nationaliteit uit te leveren. Dat heeft het Duitse ministerie van Justitie vandaag bekendgemaakt. De 81 worden door Ankara verdacht van betrokkenheid bij die staatsgreep.

De Turkse regering had Duitsland er eerder al van beschuldigd "putschisten en terroristen" te steunen. Turkije verwijst daarmee naar aanhangers van Fethullah Gülen, die er door Ankara van verdacht wordt het brein te zijn achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar.

In de statistieken is niet meegedeeld hoeveel van die mensen ook echt werden uitgeleverd.

Duitsers in Turkse cellen

De diplomatieke verhoudingen tussen Turkije en Duitsland zijn in de nasleep van de mislukte staatsgreep erg vertroebeld geraakt. Turkije houdt momenteel verschillende Duitsers gevangen, onder wie ook een journalist en een mensenrechtenactivist.

Alexander Neu, een parlementslid van de oppositiepartij Die Linke, dringt er bij de Duitse regering alvast op aan om niet in te gaan op de verzoeken tot uitlevering. "In plaats daarvan zouden we zelf druk moeten zetten om de Duitse gegijzelden eindelijk vrij te krijgen."