Tunesische oppositie omschrijft referendum als een "mislukking”

Voormalig bondskanse­lier Schröder in Moskou: specula­ties over ontmoeting met Poetin

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) brengt een bezoek aan de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, staan er geen ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin op de planning, maar is contact “niet uitgesloten”. Op de vraag of hij Poetin zou ontmoeten, antwoordde Schröder aan RTL dat hij “een paar dagen op vakantie” is. “Moskou is een mooie stad”, aldus de man.

15:31