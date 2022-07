Tunesiërs trekken naar stembus voor referendum over macht van president Saied

Tunesiërs worden opgeroepen maandag hun stem te laten horen op een referendum, opgelegd door president Kais Saied. Het referendum gaat over een omstreden grondwet, die de macht van de president zou versterken en het land opnieuw in een dictatoriaal regime zou kunnen duwen. De oppositie riep om tot een boycot van de stemming en vroeg Tunesiërs om niet naar de stembus te trekken. Het referendum wordt ook door mensenrechtenactivisten bekritiseerd.

Volgens het Onafhankelijk Hoog Verkiezingsorgaan (Isie) gooiden meer dan 11.000 stembureaus al om 06.00 uur (07.00 uur Belgische tijd) hun deuren open. Tunesiërs kunnen er nog tot 22.00 uur (23.00 uur Belgische tijd) hun stem uitbrengen. Volgens het Isie schreven bijna tien miljoen Tunesiërs zich vrijwillig of automatisch in om deel te nemen aan het referendum. Voor meer dan 350.000 Tunesiërs in het buitenland begon de stemming zondag: zij hebben tot maandag de tijd om zich uit te spreken. Uit peilingen die eerder dit jaar zijn gehouden blijkt dat er weinig animo is voor het referendum, er wordt een opkomst van tussen de 10 en 15 procent voorspeld.

Het referendum moet een einde maken aan de politieke crisis die exact een jaar geleden werd veroorzaakt door de staatsgreep van president Saied. Toen de coronapandemie en de politieke crisis in Tunesië een kookpunt bereikten, schorste president Saied het Tunesische parlement en ontsloeg hij regeringsleider Hichem Mechichi. De beslissing volgde op een dag vol protesten, waarbij duizenden demonstranten op straat hun ongenoegen uitten over hun leiders.

25 juli is geen toevallige datum. In Tunesië wordt dan de Tunesische Republiek Dag gevierd, een feestdag die de afschaffing van de monarchie en de stichting van de Tunesische republiek in 1957 herdenkt.

Ultrapresidentieel regime

De ontwerpgrondwet installeert een ultrapresidentieel regime, dat ruime bevoegdheden verleent aan het staatshoofd en breekt met het eerder parlementaire systeem dat sinds 2014 in voege is. Volgens president Saied is dat systeem de oorzaak van de conflicten tussen het parlement en de regering, die de voorbije tien jaar telkens terugkeerden.

In de nieuwe grondwet oefent de president, opperbevelhebber van het leger, de uitvoerende macht uit. Hij krijgt daarvoor de hulp van een regeringsleider die hij zelf benoemt en naar eigen goeddunken kan ontslaan, zonder dat hij het vertrouwen van het parlement hoeft te krijgen. De president keurt wetten goed en kan wetgeving die volgens hem prioriteit geeft, aan het parlement voorleggen. Met de nieuwe grondwet zou er een tweede kamer voor de vertegenwoordiging van regio’s komen, die een tegengewicht moet bieden aan de huidige Assemblée des représentants du peuple, het eenkamerparlement.

Enige democratie

Tunesië is het enige land dat als democratie uit de Arabische Lente in 2011 is gekomen. Op 17 december 2010 stak de jonge straatverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in brand stak in het Tunesisische stadje Sidi Bouzid. De protestactie breidde zich uit tot de Jasmijnrevolutie en wordt gezien als het begin van de Arabische Lente. De Tunesiërs zetten de autoraire president Zine el-Abidine Ben Ali af en installeerden een democratie, met een nieuwe grondwet in 2014.

Volledig scherm Mensen brengen hun stem uit in een stembureau tijdens een referendum over een nieuwe grondwet in Tunis © REUTERS

Volledig scherm Demonstranten houden broden vast terwijl ze protesteren tegen het referendum over een nieuwe grondwet. © REUTERS

