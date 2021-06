Tsjechisch president Zeman noemt transgender personen ‘walgelijk’

“Deense media bundelen krachten tegen Google en Facebook”

8:51 Deense mediabedrijven voeren een nieuwe onderhandelingstactiek met Google en Facebook over het betalen van auteursrechten voor nieuws dat op de platforms is te zien. Verschillende kranten, omroepen en nieuwssites trekken namelijk samen op in hun onderhandelingen, schrijft de Britse krant Financial Times.