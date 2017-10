Trumps oorlog met de media escaleert: "Walgelijk dat de pers mag schrijven wat ze wil" TT

Trump tijdens zijn persbriefing met de Canadese premier Justin Trudeau. De oorlog die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ontketend met de media, is sinds gisteren een nieuwe fase ingegaan. De president dreigt er onverholen mee de licentie van tv-stations die volgens hem 'fake news' publiceren, in te trekken en vindt het "walgelijk dat de pers mag schrijven wat ze wil". De tv-stations reageren woest, en partijgenoten herinneren Trump eraan dat hij trouw heeft gezworen aan de grondwet, die vrijheid van pers waarborgt.

Het was een weinig subtiele boodschap die de Republikeinse senator Ben Sasse van Nebraska enkele uren geleden aan Trump richtte. "Mijnheer de president: woorden uitgesproken door de president van de Verenigde Staten zijn belangrijk. Hebt u vanavond de eed die u op 20 januari hebt afgelegd, herroepen? De eed waarin u gezworen hebt het Eerst Amendement te bewaren, beschermen en verdedigen?"



Het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet garandeert het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van pers, en verbiedt het Congres die vrijheden af te schaffen.

(lees verder onder de tweet)

Mr. President:

Mr. President:

Are you recanting of the Oath you took on Jan. 20 to preserve, protect, and defend the 1st Amendment? Ben Sasse

Sasses persbericht kwam er nadat Trump zich tijdens een persbriefing met de Canadese premier Justin Trudeau behoorlijk boos had gemaakt op de media en duidelijk maakte wat hij van de grondwettelijke vrijheid van pers vindt. "Het is walgelijk dat de pers alles kan schrijven wat ze wil schrijven", zo zei hij dreigend. "De pers moet eerlijker zijn, ik zie vooral een ongelooflijk oneerlijke pers."

Network news has become so partisan, distorted and fake that licenses must be challenged and, if appropriate, revoked. Not fair to public! Donald J. Trump

Intimidatie

Ook in een aantal tweets maakte Trump zich druk om de pers. "Tv-nieuws is zo partijdig, verdraaid en fout dat hun licenties zouden moeten worden aangevochten en, indien nodig, ingetrokken. Niet fair tegenover het publiek!", klonk het.



Gevraagd of hij al concrete plannen heeft om de vrijheid van de nieuwsorganisaties in te dijken, antwoordde Trump negatief, maar toch weerklinkt van alle zijden van het politieke spectrum kritiek op zijn uitlatingen.



Democratische parlementsleden waarschuwden dat, ook al blijft het bij loze bedreigingen, die al voldoende zijn om journalisten te intimideren, wat evenzeer onaanvaardbaar is. Mediaverenigingen wezen er unaniem op dat de persvrijheid een cruciaal element is in een democratie. "Landen met een zware censuur zoals Azerbeidzjan, Rusland, Saoedi-Arabië en Turkije geven licenties aan nieuwsorganisaties naargelang hun leiders het eens zijn met hun verslaggeving. Trump woorden plaatsen hem niet alleen in twijfelachtig gezelschap, maar versterken die andere regimes ook in hun autoritaire neigingen", aldus het Committee to Protect Journalists.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! Donald J. Trump

Kernarsenaal vertienvoudigen

Trumps uithalen komen er nadat NBC het nieuws had gepubliceerd dat de president om een vertienvoudiging van het Amerikaanse nucleaire arsenaal zou hebben gevraagd. Toplui in het Pentagon zouden geschokt op die vraag hebben gereageerd en zouden zich hebben verbaasd dat Trump niet zou weten hoeveel kernwapens de VS nu al heeft.



Volgens Trump, maar ook volgens zijn minister van Defensie James Mattis, klopt er van heel het verhaal geen letter. "Ik ken onze capaciteit, en geloof me, die is geweldig, die is massief", zei Trump. "Ze verzinnen gewoon maar wat verhalen, dat zullen de generaals jullie ook zeggen. Ze hebben bronnen die niet bestaan, ze verzinnen ze. Er zijn geen bronnen."