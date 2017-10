Trump wil "IQ-tests vergelijken" met minister van Buitenlandse Zaken om te zien wie de slimste is TT

15u57

Bron: The Hill 2 AFP Rex Tillerson en Donald Trump. Amerikaans president Donald Trump stelt voor om "IQ-tests te vergelijken" om te zien wie van de twee de slimste is: hijzelf of zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Eerder deze maand doken geruchten op dat Tillerson Trump een "idioot" vindt.

"Volgens mij is het fake nieuws, maar als het echt zo is, zullen we IQ-tests moeten vergelijken", zo zei Trump tegen het zakenblad Forbes. Eerder deze maand had NBC naar buiten gebracht dat Tillerson Trump een "idioot" zou hebben genoemd en eraan denkt om zijn ontslag te geven. Tillerson onkent dat gerucht echter in alle toonaarden.



Ook Trump gelooft er dus niet in, maar toont zich wel zelfverzekerd. "Ik kan je nu al zeggen wie er zou winnen", zo deelde hij nog een steek uit.

Trump haalde op Twitter vandaag ook opnieuw fel uit naar de Republikeinse senator Bob Corker. Die had eerder gezegd dat Trump de VS "op het pad naar een Derde Wereldoorlog" kan brengen met zijn dreigementen, en dat het Witte Huis "een kinderdagverblijf voor volwassenen" is, "waar de oppasser vanochtend duidelijk niet op zijn werk is verschenen".



Volgens Trump is "Liddle Bob Corker" in de val gelokt door de "falende New York Times die zijn gesprek heeft opgenomen". "Hij is gebruikt om er als een idioot uit te komen, en daar moet ik mee werken!"

The Failing @nytimes set Liddle' Bob Corker up by recording his conversation. Was made to sound a fool, and that's what I am dealing with! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link