Trump toont zich ongewoon kwetsbaar als hij spreekt over zijn overleden broer en diens alcoholverslaving

22u50

Bron: DPA 0 AFP In een - voor zijn doen ongewoon - intiem moment heeft de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, donderdag in een toespraak over zijn overleden broer, Fred, gesproken. De president vermeldde de strijd die zijn broer had geleverd tegen zijn verslaving aan alcohol. Fred Trump was volgens de president een toffe man, een man die er ook goed uitzag en die een veel betere persoonlijkheid had dan hijzelf, aldus de president.

"Maar hij had wel een probleem met alcohol", gaf de president toe. "Hij zei me altijd dat ik van de drank moest afblijven." Daarom heeft de president ook nog nooit een glas alcohol aangeraakt en is hij ook niet beginnen roken. Fred Trump overleed in 1981 op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van zijn drankverslaving.

Donald Trump zei voorts nog dat hij veel aan zijn broer had gehad. "Ik had iemand in directe mijn omgeving die me de juiste richting aanwees." Ook tijdens de verkiezingscampagne had Donald Trump al eens over zijn broer gesproken. Toch is deze nieuwe vermelding van zijn broer opmerkelijk, omdat de president niet vaak ingaat op pijnlijke momenten uit zijn privéleven.

"I had a brother, Fred. Great guy...But he had a problem," Pres. Trump opens up about his brother's addiction