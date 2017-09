Trump pakt belastinghervorming aan na Obamacare-nederlaag 19u49

Bron: Belga 0 AP De Amerikaanse president Donald Trump maakt de plannen wellicht vandaag bekend. De Amerikaanse president Donald Trump zal vandaag (plaatselijke tijd) zijn voorstel rond de belastinghervorming bekendmaken in een poging om de Republikeinse partij (GOP) aan een overwinning te helpen, nadat het intrekken van de door zijn Democratisch voorganger Barack Obama doorgedrukte ziekteverzekering in de Senaat alweer was mislukt.

Naar verwachting zal Trump de details van zijn plan wereldkundig maken tijdens een toespraak in de staat Indiana, na eerder gemaakte beloftes dat hij de belastingwetgeving zal vereenvoudigen voor de burger en de tarieven voor het bedrijfsleven zal verlagen.

"Wij zullen voor de middenklasse de belastingen enorm verlagen. Niet een klein beetje, maar enorm" Donald Trump

De grote lijnen zijn niettemin reeds bekend. De Republikeinen in het Congres, die er deze week niet in slaagden voldoende stemmen te halen om Obamacare te counteren, zegden dat hun aandacht nu uitgaat naar de belastinghervorming, een gemeenschappelijk prioritair doel van de conservatieven. "We stappen over naar onze volgende prioriteit en dat is voor de eerste keer in 30 jaar een grondige hervorming van de Amerikaanse belastingwetgeving", zei de meerderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell gisteren. Zijn collega in het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan verduidelijkte dat de laatste grote hervorming nog uit het presidentschap van Ronald Reagan dateert.

Photo News Paul Ryan (Huis van Afgevaardigden): "De laatste grote belastinghervorming dateert uit het presidentschap van Ronald Reagan."

In een negen bladzijden tellend overzicht van het Republikeinse voorstel, dat door de Washington Post werd gepubliceerd, staat dat de belastingtarieven worden verlaagd, de belastingschijven voor particulieren van zeven naar drie verminderd, de vennootschapsbelasting naar beneden gaat en de meeste aftrekposten van het belastbaar inkomen van particulieren worden weggewerkt. De maximale aanslag op het inkomen zal 35 procent bedragen in plaats van 39,6 procent nu. De andere schijven zijn 12 en 25 procent.

Volgens het voorstel zullen bedrijven niet 35 maar slechts 20 procent belasting moeten betalen, wat onder het gemiddelde van de geïndustrialiseerde landen is, met name 22,5 procent, zegt het voorstel. "Wij zullen voor de middenklasse de belastingen enorm verlagen. Niet een klein beetje, maar enorm", zei Trump gisteren al. Aangaande de bedrijven zei hij: "Wij zijn het meest belaste land van de geïndustrialiseerde wereld, wij worden het minste."

Aanvankelijk had de president aan 15 procent voor de bedrijven gedacht. Successierechten, door de GOP als een "belasting op de dood" bestempeld, zullen verdwijnen. Maar er staan nog vele vragen open rondom de belastinghervorming, in het bijzonder de financiering ervan.