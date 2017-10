Trump nodigt kinderen van journalisten uit voor Halloween: "Hoe worden jullie door de pers behandeld?" 04u00

Bron: BBC, AP 0 EPA Naar aanleiding van Halloween nodigde de Amerikaanse president Donald Trump gisteren de kroost van de journalisten van het Witte Huis uit in de Oval Office. Hij stelde de verklede kinderen enkele vragen met een duidelijke boodschap voor de ouders.

Terwijl Trump de kinderen aanmoedigt dichter bij hem te staan, vraagt hij hen: "Weet je wie deze mensen zijn? Dat zijn de vriendelijke media."



Een Japans kindje lijkt niet zo blij met de ontmoeting en begint te huilen. "Ben je Japans. Dat is prachtig. Binnenkort breng ik een bezoek aan Japan", zegt Trump in zijn typische stijl.



"Prachtige kinderen zijn dit." Een beetje bezorgd vervolgt hij: "Wil je later zoals je ouders worden? Antwoord maar beter niet, deze vraag kan me alleen maar in de problemen brengen."



De woordvoerster van het Witte Huis Sarah Huckabee-Sanders brengt Trump een doos Hershey Kisses in een speciale Witte Huis-versie. Terwijl Trump de chocolaatjes uitdeelt, zegt hij dat ze kunnen nemen wat ze willen. "Gelukkig hebben jullie geen gewichtsproblemen".



Dan vraagt hij hen hoe de pers hen behandelt. "Ik ben er zeker van dat de pers jullie beter behandelt dan wie dan ook." Hij richt zich tot de ouders. "Proficiat, jongens, goed werk geleverd." Op het moment dat een journalist voor het compliment bedankt, gaat Trump verder. "Op dat vlak hebben jullie dan toch goed gewerkt, wat mij betreft zou ik dat niet zeggen".

REUTERS

