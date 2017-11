Trump keurt rapport goed dat klimaatopwarming toeschrijft aan de mens LB

21u22

Bron: Belga 0 Photo News Trump staat niet meteen bekend als een grote 'believer' als het om de opwarming van de aarde gaat. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn regering hebben vandaag de publicatie goedgekeurd van een wetenschappelijk rapport over klimaatopwarming, waarin onder meer staat dat de opwarming van de aarde echt is en hoogstwaarschijnlijk het resultaat van menselijke activiteiten.

Trump staat niet meteen bekend als een grote 'believer' als het om de opwarming van de aarde gaat. Hij noemde dat eerder al een uitvinding van de Chinezen om Amerikaanse bedrijven de loef af te kunnen steken.

Ook andere leden van zijn regering lieten zich al sceptisch uit over de klimaatopwarming.

Broeikasgassen

Het goedgekeurde rapport laat echter weinig ruimte voor twijfel. "Het Amerikaanse klimaat wordt sterk beïnvloed door de verandering van het klimaat", schrijven de auteurs. "De huidige periode is de warmste in de geschiedenis van de moderne beschaving. Op basis van een groot aantal cijfergegevens is het extreem waarschijnlijk dat menselijke activiteiten, vooral de uitstoot van broeikasgassen, de belangrijkste oorzaak zijn voor de verwarming die sinds het midden van de 20ste eeuw wordt waargenomen." De auteurs schrijven dat er "geen andere plausibele verklaringen" zijn.

Het bewuste rapport is een evaluatie van het Amerikaanse klimaat, die om de vier jaar gepubliceerd wordt op vraag van het Congres. Het werd goedgekeurd door de Amerikaanse wetenschappelijke academie en kreeg nu dus ook groen licht in het Witte Huis.