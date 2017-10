Trump is bereid schulden Puerto Rico kwijt te schelden ib

02u45

Bron: nbcnews.com 1 AFP De Amerikaanse president Donald Trump ontmoette gisteren de gouverneur van Puerto Rico. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich bereid getoond om de schuldenberg van Puerto Rico, dat zwaar werd getroffen door orkaan Maria, kwijt te schelden. Dat zei Trump gisteren na afloop van zijn bezoek aan het eiland, dat onder de Amerikaanse bevoegdheid valt. "We gaan iets uitdokteren. We moeten hun hele schuldenstructuur bekijken", zei de president aan Fox News, schrijft Bloomberg.

Trump liet uitschijnen dat de schuldeisers op Wall Street naar hun geld kunnen fluiten. "We gaan dat moeten kwijtschelden. Dat zal, je weet wel, daar kan je vaarwel tegen zeggen. Ik weet niet of het Goldman Sachs is, maar wie het ook is, je kan er dag tegen zeggen", aldus Trump.

REUTERS

Puerto Rico staat 74 miljard dollar in de schulden en vroeg in mei van dit jaar bescherming tegen de schuldeisers aan. De begroting staat onder controle van een commissie aangesteld door het Amerikaanse congres. Naar schatting de helft van de 3,4 miljoen inwoners leeft er onder de armoedegrens. De kosten voor de wederopbouw van het eiland worden ondertussen al op 60 miljard geraamd.

Trump hielp gisteren persoonlijk mee met het verdelen van hulpgoederen in Puerto Rico. Tijdens een stop in de Cavalry Chapel in San Juan hielp Trump met voedseldistributie en gooide daarna een voor een rollen met keukenpapier het publiek in. Intussen nam hij ook nog selfies met mensen uit het publiek. "Er is veel liefde hier aanwezig", zei hij nog. Voor zijn vertrek kreeg de Amerikaanse president heel wat kritiek te verwerken omdat hij niet snel genoeg in actie schoot om de hulpverlening op gang te brengen.

Het is Trumps eerste bezoek aan het eiland sinds orkaan Maria het twee weken geleden bijna compleet verwoestte. Veel mensen zijn nog steeds dakloos en hebben geen toegang tot water, voedsel en andere basisbehoeften.

REUTERS Donald Trumps rol in de hulpverlening op Puerto Rico: het uitdelen van rollen keukenpapier.