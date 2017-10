Trump in Puerto Rico: stevig tegen schenen schoppen en gooien met keukenrollen ADN

18u40 0 afp Het was een serieuze test voor de Amerikaanse president Donald Trump: eindelijk en na veel kritiek bezocht hij het door orkaan Maria vernielde Puerto Rico. Analisten én Puerto Rico lijken het erover eens: Trump faalde in zijn presidentiële rol als trooster en helper.

Niet zo ernstig

Trump was gisteren amper geland of hij liet met een opmerkelijke uitspraak menig wenkbrauw fronsen. De president merkte op dat het aantal dodelijke slachtoffers relatief laag was. "Elke dode is een horror", aldus Trump. "Maar als je kijkt naar een échte catastrofe zoals Katrina en de honderden en honderden doden die daar vielen, en je kijkt naar wat hier is gebeurd... Wat is jullie dodental nu? Zeventien?" (De gouverneur van Puerto Rico verbeterde hem dat het er zestien waren, nvdr.). "Zestien versus duizenden. Jullie mogen trots zijn, trots op al die mensen die samenwerken."

De doortocht van orkaan Maria deed Trump zo in één adem af als "niet zo ernstig", terwijl het eiland waarop hij net voet had gezet nagenoeg volledig is verwoest, vele mensen dakloos zijn en miljoenen inwoners worstelen met een tekort aan elektriciteit, voedsel, medicatie, schoon water en communicatie. De autoriteiten op Puerto Rico hebben het dodental door Maria inmiddels overigens bijgesteld naar 34. Dat maakte gouverneur Ricardo Rosselló bekend, vlak nadat Trump zijn bezoek aan het Amerikaans territorium in de Caraïben had afgerond.

Uiteraard had Trump ergens een punt: bij orkaan Katrina vielen meer dan 1.800 doden en dat is heel wat meer dan de dodelijke slachtoffers te betreuren nu in Puerto Rico. Maar geen enkele Puerto Ricaan die er enige boodschap aan had om te horen dat het allemaal wel meevalt. En ook het woord 'trots' was niet helemaal op zijn plaats. Politiek commentator van CNN Chris Cillizza begrijpt de retoriek van Trump niet. "Het is het omgekeerde van empathie. De president gebruikt zij die hun leven verloren om een breder argument te maken dat de kritiek op hem over zijn reactie op Puerto Rico oneerlijk en verkeerd is", analyseert hij. Ook burgemeester Carmen Yulin Cruz van de zwaar gehavende Puerto Ricaanse hoofdstad San Juan kon de vergelijking met Katrina niet smaken. "Een belediging voor het volk van Puerto Rico", zei ze naderhand. "Hij minimaliseert ons lijden."

"Jullie hebben onze begroting toegetakeld"

Verder schoffeerde Trump door te stellen dat "hij het heel vervelend vindt om te zeggen", maar "jullie hebben onze begroting een beetje toegetakeld, omdat wij zoveel geld hebben uitgegeven aan Puerto Rico. En dat is prima, wij hebben veel levens gered", zei hij. Terwijl First Lady Melania Trump naast hem licht ongemakkelijk grinnikte na deze uitspraak, toont het volgens critici wederom aan dat Trump vooral een 'ik'-verhaal wilde vertellen, met als doel de kritiek te weerleggen dat hulp vanuit de VS te laat kwam en te kleinschalig was. Puerto Rico mocht zich bijna schuldig voelen. "President Donald Trump arriveerde in Puerto Rico als een keizer, die zijn oncooperatieve onderdanen een standje kwam geven", sneert journaliste Susanne Ramirez de Arellano in The Guardian.

Prachtig weertje

'Great', het is en blijft een favoriet woord van de Amerikaanse president. Hij noemde het bezoek later "geweldig", om daar aan toe te voegen dat het weer in Puerto Rico "ongeëvenaard" is. "Maar eens in de zoveel tijd worden jullie geraakt. En jullie werden nu echt vol getroffen", klonk het. "Jullie weer is ongeëvenaard!?", stelt een verbouwereerde Chris Cillizza in zijn analyse. "Het land is letterlijk net met de grond gelijkgemaakt door een orkaan." Mashable schrijft: "Misschien was het de joviale toon of de kleine glimlach op zijn gezicht, maar dit was... Tja."







Gooien met keukenrollen

Wel gesmaakt werd het feit dat Trump de straat opging in de hoofdstad om met bewoners te praten. Hij luisterde naar hun persoonlijke verhalen over weggewaaide daken en omgevallen bomen, al kwam de president niet in de zwaarst getroffen delen. Trump hielp ook een handje met het verdelen van hulpgoederen, maar daar ging het opnieuw mis. De actie van de president, die - van alle dingen - keukenrollen in een publiek besloot te gooien, op typisch Amerikaanse wijze, als was hij een professioneel basketbalspeler, wordt op gefrons onthaald. Ook burgemeester Cruz denkt het hare van Trumps Kerstman-achtige actie. "Dat vreselijke beeld van hem, gooiend met keukenrollen, is niet in lijn met de geest van Amerika."

A great day in Puerto Rico yesterday. While some of the news coverage is Fake, most showed great warmth and friendship. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump trekt zich alvast niets aan van de kritiek op zijn bezoek. "Wow zoveel 'fake news'-verhalen. Het was een geweldige dag in Puerto Rico gisteren. Ook al is sommige nieuwsberichtgeving vals, de meesten toonden veel warmte en vriendschap", tweette hij.

President Trump contrasts Puerto Rico death toll to "a real catastrophe like Katrina" https://t.co/oL9V7bXOGk pic.twitter.com/RqAtVtYzb9 CNN(@ CNN) link

