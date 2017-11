Trump in Japan: politiek, golf en ontmoeting met het brein achter 'Pen Pineapple Apple Pen' lva

Bron: Belga, The Washington Post, The Guardian 0 AFP De Amerikaanse president Donald Trump is rond 11 uur 's ochtends lokale tijd met de Air Force One geland op de luchtbasis van Yokota. Daar sprak hij eerst met de Amerikaanse troepen. Daarna ontmoet hij de Japanse premier Shinzo Abe. Met de premier zal hij onder meer een partijtje golf spelen, biefstuk eten en uiteraard ook de toenemende spanningen met Noord-Korea bespreken. Japan is de eerste halte op een twaalfdaagse rondreis die Trump door Azië. Na Japan bezoekt de VS-president Zuid-Korea, China, Vietnam en de Filipijnen. In de gesprekken met Aziatische leiders zullen de spanningen met Noord-Korea centraal staan.

Trump blijft drie dagen in Japan. Hij zal er een partijtje golf spelen met de Japanse premier Shinzo Abe en met de Japanse golfer Hideki Matsuyama. Trump en Abe zullen ook gesprekken hebben. Samen met zijn vrouw Melania mag hij op audiëntie bij keizer Akihito. Voor het bezoek zijn er in Tokio 21.000 politieagenten gemobiliseerd.



Tijdens het bezoek zal over de spanningen met Noord-Korea gesproken worden. Trump zoekt in Azië partners voor de groeiende nucleaire dreiging van het communistische land. De Amerikaanse president zegt dat hij tijdens de reis door Azië met de Russische president Vladimir Poetin zal spreken. Ze zien elkaar normaal gezien in Vietnam en misschien later nog eens op de Filipijnen. Trump wil de hulp van de Russen om de druk op Noord-Korea te verhogen.



Aziatische bondgenoten van de VS zijn ongerust over het "America First"-beleid van Trump. Ze vrezen dat die China meer macht zal geven in de regio.



Ontmoeting met Pikotaro

Het Japanse nieuwsagentschap Kyodo heeft laten weten dat Trump maandagavond tijdens het diner zal worden begroet door de Japanse zanger Pikotaro, de maker van het absurd populaire lied met een even absurde songtekst 'Pen Pineapple Apple Pen'.



Dat mag een willekeurige ontmoeting lijken, maar Trump heeft blijkbaar een bijzondere relatie tot dat lied. Het zou namelijk volgens de Washington Post hebben geholpen "het ijs te breken" tussen Shinzo Abe en Trump tijdens hun eerste ontmoeting in de Trump Tower in november 2016. Ook het dochtertje van Ivanka Trump, Arabella, is fan. Ivanka postte in 2016 een video van haar dochter waarin ze het liedje zong.



Japan had dat opgemerkt en liet voor de Trumps een gepersonaliseerde versie maken die werd afgespeeld tijdens een receptie in het huis van de Japanse ambassadeur waar Ivanka aanwezig was samen met haar dochter Arabella en haar man Jared Kushner.



De zanger zelf heeft de ontmoeting nog niet bevestigd.

AFP De Japanse komiek en zanger Pikotaro, wiens echte naam Daimaou Kosaka is