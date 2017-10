Trump geeft op vraag van FBI en CIA toch niet alle JFK-documenten vrij 01u30

Bron: ANP, The Guardian 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteravond in een memo bekendgemaakt toch niet alle geheime documenten over de moord op president John F. Kennedy op 22 november 1963 te zullen vrijgeven. Een deel van de documenten wordt voorlopig niet openbaar gemaakt na smeekbeden van de FBI en de CIA.

De National Archives hebben vandaag (donderdag lokale tijd) door het besluit van Trump 2.891 voorheen geheime documenten vrijgegeven en de resterende documenten voorlopig achtergehouden.



Volgens regeringsmedewerkers ging Trump slechts met tegenzin akkoord met dat verzoek. Hij legde de veiligheidsdiensten nu een onderzoeksperiode van een half jaar op waarin ze een deel van de documenten nog eens bekijken en kunnen beslissen of vrijgave een risico betekent. Dat betekent dat er voor deze documenten een nieuwe deadline geldt, 26 april 2018.



Het achterhouden van documenten is olie op het vuur van de al 50 jaar oude complottheorieën dat er veel meer aan de hand is dan de publiekelijk gemaakte versie doet geloven. Experten verwachten echter niet dat de documenten opzienbarende, nieuwe informatie bevatten.