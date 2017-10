Trump blaast nucleair akkoord met Iran op HA kv

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump wil een hardere koers tegen Iran varen en heeft beslist om het nucleaire akkoord met het land niet te erkennen. Dat heeft hij vanavond gezegd tijdens een persconferentie. In Trumps nieuwe strategie moet de "agressie" van Iran beteugeld worden, vooral wat betreft de steun aan het terrorisme. De Iraanse Revolutionaire Garde, die een belangrijke deel van de Iraanse economie beheerst, krijgt sancties.

Trump zei in zijn toespraak dat de Iraniërs zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden. Hij wees erop dat het land tot twee keer toe meer zogeheten zwaar water (dideuteriumoxide) op voorraad had dan in de overeenkomst is afgesproken. Die stof kan worden gebruikt bij de productie van plutonium.



Atoomwaakhond IAEA stelde die overtreding eerder dit jaar vast in een vertrouwelijk rapport. Iran verscheepte het overschot toen snel naar Oman om weer onder de afgesproken limiet te komen, aldus de IAEA.



De Amerikaanse president gaat met zijn beslissing in tegen zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, zijn minister van Defensie Jim Mattis, en stafchef Joe Dunford. Zij houden immers alledrie vol dat Iran zich wel aan het nucleaire akkoord houdt.



De nucleaire deal werd door de vijf vetomachten en Duitsland met Iran in 2015 overeengekomen. Alle ondertekenaars hadden Trump opgeroepen zich aan het akkoord te houden, maar dat bleek tevergeefs. Het Amerikaans Congres krijgt nu 60 dagen om te beslissen of de opgeschorte sancties tegen Teheran weer van kracht worden.

"Gevaarlijk en agressief"

De president stelde ook dat de deal de VS te weinig heeft opgeleverd. Tegenover "zwakke inspecties" van Iraanse nucleaire installaties staat volgens Trump alleen een tijdelijke onderbreking van het Iraanse pad richting kernwapens. Meerdere restricties op de nucleaire activiteiten vervallen na vijftien jaar.



Nadat hij eerst allerhande feiten uit het verleden had opgesomd, inclusief de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran in de jaren zeventig en tachtig, maakte Trump duidelijk dat de leiding van Iran wat hem betreft nog steeds "gevaarlijk en agressief" is en internationaal terrorisme steunt. De wereld moet strenger tegen het land optreden, aldus Trump.

Revolutionaire Garde

Een andere belangrijke stap is dat de Iraanse Revolutionaire Garde, die een belangrijke deel van de Iraanse economie beheerst, onder sancties gaat vallen. Deze paramiliataire elitetroepen staan rechtstreeks onder bevel van de opperste leider van het land, ayatollah Ali Chamenei, die in alle strategische belangen het laatste woord heeft. "De garde van de wachters van de islamitische revolutie" bewaakt en berschermt onder andere de nucleaire installaties. Ze vormen een belangrijk machtscentrum in Iran en tegen hen is een omzetting van nucleair akkoord ondenkbaar. De Revolutionaire Garde heeft Trump overigens de voorbije dagen gewaarschuwd voor het voeren van een hardere politieke koers.

Trumps regering verklaarde vandaag dat het de bedreigingen van Iran niet langer zal dulden. Het Witte Huis doelt daarmee op het rakettenprogramma van Teheran. Iran had in september nog een middellangeafstandsraket getest. Mogelijk is dat het Congres bijkomende sanctiemogelijkheden tegen Iran in een wet giet. Die kunnen dan in geval van nieuwe raketproeven uitgevaardigd worden.

Obama

Trump zoekt met de strategie andermaal een openlijke breuk met de politiek van zijn voorganger Barack Obama. De Iran-deal geldt naast de toenadering tot Cuba als een van de grootste buitenlandse politieke verwezenlijkingen van de Democraat. Gevreesd wordt dat een diplomatieke oplossing in het conflict rond het Noord-Koreaans atoom- en rakettenprogramma aanzienlijk moeilijker wordt, indien de VS zich uit het akkoord met Iran terugtrekken.



Het akkoord werd in juli 2015 door Iran, de vijf vetomachten VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië alsook Duitsland bereikt. Daarin ziet Iran af van de ontwikkeling van kernwapens. In ruil hieven de andere landen hun sancties op. Alle betrokkenen -voorlopig ook de VS- hebben bekrachtigd dat Teheran aan het akkoord voldoet.



Trumps regering wijst er al langer op dat het haar bij Iran niet alleen om het nucleair akkoord gaat, maar om de strategische en politieke rol van het land in het conflictgevoelige Midden-Oosten. Iran is een van de grootste regionale machten en een aartsvijand van de Amerikaanse bondgenoten Israël aan de ene en Saoedi-Arabië aan de andere kant.

Europese Unie?

De Iraanse regering blikt met het oog op de toekomst van het akkoord vooral naar steun van de Europese Unie. Belangrijk is dat de Europeanen in geval van nood zich tegen de VS opstellen en de kant van Iran kiezen, zei vicepresident en nucleair hoofd Ali Akbar Salehi.



Iran heeft nog niet op de bekendmaking gereageerd, maar de Iraanse president Hassan Rouhani geeft later op de dag een toespraak die live door de Iraanse televisie zal worden uitgezonden.



Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk roepen de VS op om geen onbezonnen stappen te ondernemen zoals de herinvoering van sancties, om zo het nucleair akkoord met Iran niet in het gevaar te brengen, zo delen de landen mee in een gemeenschappelijke verklaring.







Rusland

Rusland reageert misnoegd op de bekendmaking.

Tegenwind in VS

Trump gaat met zijn beslissing in tegen het advies van enkele hooggeplaatste kabinetsleden, zoals Tillerson en Mattis. Ook binnen zijn eigen partij krijgt hij tegenwind.



Kevin McCarthy, leider van de Republikeinse meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zegt niet achter een einde van het akkoord met Iran te staan. In de plaats daarvan hoopt hij met Trump te kunnen samenwerken om de deal met Iran bij te stellen.



Nancy Pelosi, partijleider van Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden, zegt dat Trumps beslissing de veiligheid van de VS ernstig in gevaar brengt.