Trump bijt van zich af na telefoontje naar weduwe overleden soldaat: "Ik heb dat helemaal niet gezegd"

20u52

Bron: Reuters, CNN, The Guardian 3 EPA Tot grote afschuw van het Witte Huis gaat de storm rond de inhoud van het telefoongesprek dat Donald Trump voerde met de weduwe van een overleden soldaat, niet liggen. Integendeel zelfs, de Amerikaanse president weert zich als een duivel in een wijwatervat en blijft erbij dat hij niet heeft gezegd dat soldaat La David Johnson "wist waar hij voor tekende".

Politiek voeren op de kap van overleden soldaten, het is en blijft een bijzonder pijnlijk schouwspel. Dat weet Donald Trump ook zelf, en voor zijn medewerkers en naaste adviseurs is het dan ook een nachtmerrie dat de president bij zijn eigen standpunt blijft, hoewel nu ook de moeder van de omgekomen soldaat zijn uitspraken bevestigt.



Trump belde gisteren met Johnsons weduwe, Myeshia Johnson, die samen met haar schoonmoeder en parlementslid Frederica Wilson in de auto zat op weg naar de luchthaven. Daar zouden ze de kist met het stoffelijk overschot van de militair ophalen. Volgens Wilson, die via de luidspreker mee kon luisteren, was Trump bijzonder bot aan de telefoon toen hij zei dat Johnson "wel wist waar hij voor getekend had". De militair kwam twee weken geleden om het leven bij een hinderlaag in Niger.



La David Johnsons moeder bevestigde vandaag Trumps woorden en Wilsons versie van de gebeurtenissen. Volgens de vrouw had de president "geen enkel respect" voor haar zoon, maar ook niet voor zijn weduwe.

"Volledig verzonnen"

Trump zelf blijft er echter bij: parlementslid Wilson en de moeder van de soldaat liegen. In een tweet schreef de president dat Wilson "wat ik heb gezegd volledig heeft verzonnen" en dat hij daar bewijs van heeft. Wat dat bewijs dan is, zei Trump er niet bij, en ook het Witte Huis gaf geen verdere commentaar.



De president voegde er later tegenover journalisten nog aan toe dat hij niet datgene heeft gezegd wat Wilson beweert. "Helemaal niet, en ze weet het. Ik had een hele fijne conversatie met de vrouw, de echtgenote, die klonk als een geweldige vrouw."

Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Trump is ziek in zijn hersenen"

Maar ook Wilson blijft bij haar versie van de feiten. "Ik blijf bij mijn verslag van het telefoongesprek tussen Donald Trump en Myeshia Johnson. Dat is haar naam, meneer de president. Niet 'de vrouw' of 'de echtgenote'."



Volgens Wilson toonde Trump zich aan de telefoon bijzonder ongevoelig voor haar verdriet. "Zoiets zeg je misschien in een gesprek, maar niet tegen een rouwende weduwe. De president liegt overduidelijk. Hij weet zelfs niet hoe hij mee moet leven met mensen. Wij zijn in rouw, heel de gemeenschap is in rouw. Het is zo onrespectvol dat hij hier over blijft tweeten. Deze meneer heeft een hersenziekte en moet onderzocht worden."

I still stand by my account of the call b/t @realDonaldTrump and Myeshia Johnson. That is her name, Mr. Trump. Not "the woman" or "the wife" Rep Frederica Wilson(@ RepWilson) link

Trump ligt zwaar onder vuur nadat hij geheel onterecht had beweerd dat president Barack Obama en andere voorgaande presidenten, in tegenstelling tot hijzelf, niet belden naar familieleden van gesneuvelde militairen. Dat kwam hem op veel kritiek van onder andere ex-medewerkers van Obama, die zijn claims als volledig fout afdeden.



Trump zei twaalf dagen niets over de vier in Niger gesneuvelde militairen. Pas maandag zei hij dat hij persoonlijk brieven had geschreven aan de nabestaanden, maar dat die nog niet waren verstuurd, en dat hij hen later zou bellen.



De president deelde later nog een sneer uit naar Obama door te vragen of die ooit naar de huidige stafchef van het Witte Huis, John Kelly, heeft gebeld. Kelly's zoon kwam in 2010 om het leven in Afghanistan. Obama belde inderdaad niet naar Kelly, maar nodigde hem en zijn vrouw Karen in 2011 wel uit op een ontbijt voor zogenaamde Gold Star-gezinnen, die kinderen verloren.



Trump ging met zijn sneer in tegen Kelly's wens dat de dood van zijn zoon nooit in het openbaar wordt vermeld, zeker niet om aan politiek te doen.