Trump bedreigt Noord-Korea opnieuw kv

20u43

Bron: Reuters 8 AP De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag tijdens een persconferentie opnieuw dreigementen geuit aan het adres van Noord-Korea. Hij waarschuwt voor "verwoestende gevolgen" voor het communistische land als de VS militaire opties moeten gebruiken.

Trump liet verstaan dat de VS volledig klaar zijn voor "de militaire optie", maar liet verstaan dat het niet de voorkeursoptie was om Noord-Korea's raket- en kernwapenprogramma in te dijken.

"We zijn volledig klaar voor de tweede optie, niet een voorkeursoptie," aldus Trump. "Maar als we die optie uitvoeren, zal het verwoestend zijn, dat kan ik je verzekeren, verwoestend voor Noord-Korea. Dat heet de militaire optie. Als we die moeten uitvoeren, dan zullen we dat doen," zei de Amerikaanse president.

Op drie september voerde Pyongyang zijn zesde en meest krachtige kernproef uit. De voorbije weken hebben Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un elkaar herhaaldelijk bedreigd en de angst bestaat dan ook dat een verkeerde inschatting door een van beide partijen vreselijke gevolgen kan hebben.





Generaal Joseph Dunford, de hoogste Amerikaanse militair, zegt dat er voorlopig echter geen sprake is van een verscherpte militaire houding van Noord-Korea. Maar in termen van hoogdringendheid "vormt Noord-Korea vandaag zeker de grootste bedreiging," aldus Dunford.