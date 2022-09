Trouwe bondgenoten van Poetin zeggen dat publieke woede over militaire mobilisatie terecht is: “Absoluut onaanvaardbaar”

Oekraïners brengen kaartjes in omloop met uitgebrei­de handlei­ding over hoe Russen kunnen deserteren

Eerder deze week deed de Oekraïense president Volodymyr Zelensky al een oproep aan Russische burgers om zich te verzetten tegen de mobilisatie die woensdag door het Kremlin werd afgekondigd. “Protesteer! Vecht! Vlucht! Of geef je over aan het Oekraïense leger”, klonk het onder meer in zijn toespraak. Voor die laatste optie hebben Oekraïners de afgelopen dagen een opmerkelijk middel ingezet. Zo verspreiden ze kaartjes met een ‘handleiding’ voor Russen die de wapens willen neerleggen.

