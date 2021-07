Tropische storm nadert Tokio en dus ook Olympische Spelen

Energie Maar 5% gezinnen beschikt over goedkoop­ste energiecon­trac­ten: zo betaal ook jij minder

23 juli De consument raakt niet wijs uit de energiemarkt en zijn stroom- en aardgasfactuur. Hij is nauwelijks op de hoogte van de contractvoorwaarden, weet amper of hij een vaste of variabele prijs betaalt en heeft geen inzicht in de verschillende vaste kosten. Het gevolg: door een gebrek aan informatie betaalt hij een te hoge energieprijs. Maar waar vind je alle essentiële informatie? Mijnenergie.be schept klaarheid.