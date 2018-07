Tropical Party in Zenith 18 juli 2018

Jeugdhuis Zenith zet dit weekend de deuren open voor het zwoelste evenement van het jaar: de Tropical Party. Op zaterdag 21 juli wordt in de tuin een cocktailbar opgesteld en staan er verschillende optredens op de planning. Die beginnen om 21 uur. Jeugdhuis Zenith vind je in de Otterstraat. De toegang kost 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. In het kader van de Tropical Party geldt een verkeers- en parkeerverbod in de Cleophas Heyvaertstraat en op de parking van het jeugdhuis, en dit van zaterdagochtend tot zondagochtend.





(DND)