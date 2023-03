Treinverkeer tussen België en Frankrijk verstoord nadat TGV bovenleiding raakt

“Door een storing in de bovenleiding is de stroomvoorziening in Patard onderbroken. Verschillende treinen staan momenteel stil. Het verkeer zal geleidelijk worden hervat met verminderde snelheid. De getroffen treinen hebben momenteel grote vertragingen. Ook de volgende treinen worden getroffen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen”, zo staat te lezen op de website van Thalys.

“De machinist van een TGV uit Frankrijk heeft een bovenleiding geraakt”, verduidelijkt Frédéric Sacré van Infrabel. “Daarna is de trein tot stilstand gekomen.” Bovenleidingen zijn nodig om treinen van elektriciteit te voorzien. De trein in kwestie zal richting Brussel-Zuid worden gesleept, klinkt het.

Sommige Thalys-treinen worden ondertussen omgeleid via de lijn Brussel-Doornik-Lille. Infrabel kan momenteel niet inschatten hoeveel tijd er nodig is om alles te herstellen.

De trein die om 10:25 uur is vertrokken vanuit Parijs-Noord is pas rond 13:07 uur aangekomen in Brussel-Zuid en liep in totaal ongeveer anderhalf uur vertraging op. De trein die om 11:13 uur vanuit Brussel had moeten vertrekken, vertrok uiteindelijk om 12:33 uur en zal rond 13:55 uur aankomen in Parijs, met zo'n 80 minuten vertraging.